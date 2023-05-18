Песков прокомментировал приезд дружественных стран на саммит G7

В Кремле не вызывает опасений приезд дружественных стран на саммит G7 в Хиросиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

«Нет, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям страны с партнерами. Но эти отношения не должны быть антиподом отношениям с нашей стороной», — заявил Песков.

Саммит лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) состоится 19–21 мая в Хиросиме.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Джо Байден решил не извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы на саммите G7.