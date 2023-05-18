Белый дом просят немедленно разблокировать поставки F-16 Украине
NYT: конгрессмены попросили Белый дом разблокировать поставки F-16 Киеву
Фото: Reuters / LUKASZ GLOWALA
Предоставление истребителей якобы необходимо для завершения боевых действий на справедливых условиях.
Группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой срочно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.
«Исходя из изначальной нерешительности наших союзников в вопросе поставок танков Украине, лидерство США крайне важно для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто подписал письмо, значатся депутат Палаты представителей Джаред Голден (демократ от штата Мэн), а также представители как Демократической, так и Республиканской партии.
«Предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для завершения войны на справедливых условиях», — такие доводы приводятся в газете.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16.
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