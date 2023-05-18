Штурмовые отряды ВС РФ при поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска

Штурмовые подразделения российской армии продолжили освобождение Артемовска в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В военном ведомстве уточнили, что отряды продолжили продвижение в городе при поддержке воздушно-десантных войск. Кроме того, на донецком направлении в результате слаженной работы российской авиации и артиллерии удалось нанести урон технике и личному составу ВСУ. Украинские нацисты были разбиты в районе населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.

«За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», — прокомментировал Конашенков.

В министерстве заключили, что общие потери киевского режима за минувшие сутки под Донецком составили до 200 боевиков и наемников. Кроме того, противник лишился танка, трех боевых машин и пяти автомобилей в ДНР. Российские военные ликвидировали также две САУ «Гвоздика» из арсенала украинской армии.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР назвали близкой перспективу полного освобождения Артемовска.