В ДНР назвали близкой перспективу полного освобождения Артемовска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Глава ДНР Пушилин: перспектива освобождения Артемовска достаточно близкая

В ДНР назвали близкой перспективу полного освобождения Артемовска

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

По оценкам западных СМИ, под контролем украинских нацистов остается 1% города, однако руководство ВСУ продолжает «перемалывать своих людей в мясорубке».

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сейчас наблюдаются некоторые предпосылки скорого освобождения Артемовска. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

По словам государственного деятеля, украинские нацисты пытаются затруднить продвижение российской армии, однако бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают укреплять свои позиции на флангах.

«Перспектива достаточно близкая», — прокомментировал он.

Пушилин добавил, что называть точную дату полного перехода города под контроль Вооруженных сил РФ пока сложно, так как командование ВСУ продолжает «перемалывать своих людей в мясорубке».

Врио республики также прокомментировал анонсируемое контрнаступление ВСУ. По его словам, Запад будет настаивать на проведении операции. Пушилин считает, что «помощники» Киева будут мотивировать свое решение вложенными средствами.

В заключение Денис Пушилин добавил, что наступление киевского режима может перейти в активную фазу в любой момент, однако российская армия готова к любому развитию событий на украинском театре боевых действий.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, немецкое издание сообщило, что российские силы взяли под свой контроль 99% Артемовска.

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