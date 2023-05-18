Деньги в помощь: Мишустин озвучил сумму, которую выделят аэропортам РФ
Кабмин РФ выделит деньги аэропортам, где временно приостановлено обслуживание гражданских рейсов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Это должно помочь российской воздушной отрасли.
Кабинет министров РФ выделит деньги тем аэропортам, где временно приостановлено обслуживание гражданских рейсов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Кабмин выделит два с половиной миллиарда рублей аэропортам, где временно приостановлено обслуживание гражданских рейсов», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры Запада в отношении России ставят под удар сферу воздушных перевозок. По его мнению, действия Евросоюза и Штатов нельзя назвать адекватными, особенно, если речь идет о политическом давлении на коммерческие компании.
Более того, Путин не раз заявлял, что политика Запада по сдерживанию России нанесет ущерб мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России развивают авиационную отрасль в эпоху кризиса.
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