Успехи отмечает, в частности, президент страны Владимир Путин: Западу не угнаться за достижениями россиян.

Сейчас есть целые отрасли, где необходимо сконцентрировать научные и промышленные усилия — машиностроение, производство полупроводников и микроэлектроники, автомобиле и самолетостроение. На последнем направлении остановимся отдельно. На этой неделе российская гражданская авиация перешагнула 100-летний рубеж. И так получилось, что в свой вековой юбилей отрасли надо, как птице Фениксу, переродиться. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин проверил, может ли российский авиапром взлететь без Boeing и Airbus.

Быстрее, выше!

Новый МС21, только что приземлившийся в аэропорту Жуковский после очередного удачного испытательного полета, закатывают в ангар. Инженеры начинают осмотр всех летных систем, в то время как Олег Кононенко — герой России, летчик испытатель с огромным опытом, не спешит покидать свое рабочее место. Наоборот, приглашает нашу съемочную группу к себе, одними из первых оценить преимущества нового магистрального самолета XXI века изнутри.

«Кабина самолета продумана с учетом самых последних требований к эргономике. Иными словами, пилот, сидя на своем рабочем месте может легко дотянуться до любой панели управления. Также перед ним открывается очень хороший обзор. И тоже важный момент, что в салоне много места, что влияет на комфорт пилота, а значит, и на безопасность полета», — показал журналист.

Но это всего лишь оценка непрофессиональным взглядом. Олег Олегович более точно раскрывает плюсы нового лайнера перед конкурентами.

«У нас потрясающая, тьфу-тьфу-тьфу, система управления которая однозначно лучше Airbus. Более того, летали с зарубежными специалистами. Они высоко оценили систему управления самолета. На прямую они не сказали, что она лучше, чем на Airbus, но отчасти зависть в их глазах я видел», — подчеркнул Кононенко.

Возможно, они не предполагали, что так быстро МС-21 освободится от оков импортозависимости. Например, крылья, изготовленные из углеродно-композитных материалов полностью российского производства.

«Они позволяют сделать крыло большого удлинения. Большое удлинение позволяет повысить качество аэродинамическое, а аэродинамические качества влекут за собой увеличение экономических показателей», — объяснил ведущий инженер по летным испытаниям Николай Фонурин.

Но гораздо серьезнее увеличивает экономические показатели самолета отечественный двигатель ПД-14. Полет МС-21 с парой таких под крылом, особенное событие не только в рамках России, а всего мира. Самый современный европейский Airbus-350 летает с двигателем, который был создан еще в 2006 году. В него вообще вложились почти все развитые страны Европы. А новый ПД-14 полностью сделан на родине. Такого уже очень давно не было в мировой авиации.

«Ну и еще один плюс самолета МС-21 — это самый широкий фюзеляж в своем классе, что уже влияет на комфорт пассажиров. Расстояния между сиденьями стали больше, сам проход стал шире. И, кстати, на этом самолете можно наглядно продемонстрировать, насколько фюзеляж МС-21 больше своих одноклассников. Это отметка Airbus-320, а эта — Boeing-737», — раскрыл секрет корреспондент «Известий».

Превосходить во всем вчерашних партнеров, которые объявили нам санкции, — основная задача на сегодня. Об этом говорил глава государства на встрече с представителями отрасли в день столетия гражданской авиации. Президент отметил, что решение министра транспорта Савельева не возвращать воздушные суда иностранным производителям в итоге оказалось верным.

«Ну и правильно сделал. Если с нами так по-хамски ведут себя, то… с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, сохранил парк и объемы перевозок, они даже подрастать начали», — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас в России разрабатывается и производится целая линейка. Среди них не только МС-21, а еще и импортозамещенный SSJ-New, широкофюзеляжный Ил-96, созданный для труднодоступных районов Ил-114-300, «Ладога» и «Байкал» для региональных перевозок. Но чтобы отрасль могла обеспечить потребности гражданской авиации, нужен крупный заказ от самих авиакомпаний.

«Когда есть большой заказ, тогда снижается себестоимость, и конечная цена продукта, в данном случае, такого сложного продукта, как воздушное судно. Но вот такой хороший крупный заказ, конечно, поддержат и производители отечественные авиационной техники», — подчеркивал президент России.

Делать ставку необходимо и на безопасность полетов. Здесь помогает огромное наследие советской инженерной школы. Все-таки в СССР во многих аспектах опережали западных конкурентов, взять хотя бы Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер, или «Буран» также первым в мире слетал в космос и вернулся в автоматическом режиме.

Но и пилоты многое принесли в мировую практику. Знаменитое чудо на Гудзоне 2009 года. Командир Чесли Саллинбергер признавался: все прошло удачно и без жертв только потому, что он тщательно изучал подвиг советских летчиков в 1963-м. Когда у рейса Таллин — Москва сначала заклинило переднюю стойку шасси, следом отказали оба двигателя, до Пулково он бы не дотянул, пришлось садиться прямо на Неву, едва не задев строящийся мост Александра Невского.

«Жертв не было вообще! Все, которые были в самолете, все вышли. Последняя вышла бабушка. Вон там ей помогли спуститься», — поделился историей очевидиц произошедшего Владимир Цивинский.

За штурвалом того самолета, кстати, был военный летчик Василий Чеченев. Опыт кооперации специалистов оборонной и гражданской отрасли и тогда и сейчас только играет на руку.

«Исторически так складывается, что в России и в СССР авиация всегда была на высоте. И до сегодняшнего дня самые лучшие боевые самолеты и вертолеты это в России. Соответственно, есть потенциал и технические возможности восстановить и гражданскую авиацию», — рассказал генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Нет никаких сомнений, что тот момент, когда мы все пересядем на отечественные крылатые машины уже в ощутимом будущем. Общими усилиями и при поддержке государством тех людей, которые для всех сделают небо чуть ближе.