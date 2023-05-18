В Конгрессе США планируют подать иск об импичменте Байдена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

The Hill: в Конгрессе планируют подать иск об импичменте Байдена

В Конгрессе США планируют подать иск об импичменте Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Первые статьи для устранения лидера демократов уже оглашены. Неужели он действительно намерено уничтожал страну?

Член Палаты представителей, представитель Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила о планах подать иск об импичменте против действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание The Hill.

По словам женщины, американский лидер нарушил ряд положений произнесенной им присяги. В частности, он не сумел обеспечить охрану границ Соединенных Штатов, а также безопасность страны в целом.

Член нижней палаты Конгресса рассказала, что перечисленные претензии станут «первым набором» статей, из всех тех, которые она приготовила для президента. Грин уверяет, что Джо Байден умышленно уклонялся от выполнения своих обязанностей на посту главы США.

«С высочайшей торжественностью я объявляю о своем намерении представить сегодня статьи об импичменте», — прокомментировала она.

Грин в заключение подчеркнула, что исполнительная власть США во главе с Байденом занимается фактически системным уничтожением Америки с января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден назвал катастрофой превышение потолка госдолга США.

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