The War Zone: ВСУ потеряли склад с новейшим западным вооружением в Хмельницком

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 517

Снимки с спутников подтверждают полное уничтожение объекта.

The War Zone: ВСУ потеряли склад с новейшим западным вооружением в Хмельницком

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

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Тема:
Спецоперация

Мощный взрыв в Хмельницком, после которого в небе появился огненный шар, мог прогреметь на украинском складе вооружения. Обозреватель издания The War Zone Тайлер Роговей считает, что на базе могло храниться передовое оружие и взрывные устройства для анонсируемого контрнаступления ВСУ.

В материале отмечается, что данные со спутников снимков подтверждают полное уничтожение объекта. Как пишет Роговей, склад был буквально «стерт с лица Земли». По его словам, разрушены были порядка 0,8 километра территорий.

В Минобороны РФ ранее подтвердили ликвидацию складов вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Николаев. Также по данным ведомства, был уничтожен склад под Хмельницким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ.

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