The War Zone: ВСУ потеряли склад с новейшим западным вооружением в Хмельницком

Мощный взрыв в Хмельницком, после которого в небе появился огненный шар, мог прогреметь на украинском складе вооружения. Обозреватель издания The War Zone Тайлер Роговей считает, что на базе могло храниться передовое оружие и взрывные устройства для анонсируемого контрнаступления ВСУ.

В материале отмечается, что данные со спутников снимков подтверждают полное уничтожение объекта. Как пишет Роговей, склад был буквально «стерт с лица Земли». По его словам, разрушены были порядка 0,8 километра территорий.

В Минобороны РФ ранее подтвердили ликвидацию складов вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Николаев. Также по данным ведомства, был уничтожен склад под Хмельницким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ.