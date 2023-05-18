ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 179

По информации Минобороны, все цели были достигнуты.

ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены.

«В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», — уточнил он.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас наблюдаются некоторые предпосылки скорого освобождения Артемовска

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