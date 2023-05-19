Грузовики пока не пустят на Крымский мост

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Хуснуллин: движение по Крымскому мосту грузовиков не будет запущено по соображениям безопасности

Грузовики пока не пустят на Крымский мост

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Пустым фурам тоже запрещено передвигаться по мосту.

Грузовики, в том числе пустые, пока не будут допущены к движению по Крымскому мосту. Об этом сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

По его словам, это делается только по соображениям безопасности, так как существуют попытки провокаций. Рисковать в этой ситуации не стоит, добавил он.

«Пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сказал Хуснуллин.

Он также сказал, что речь идет еще и о пустых грузовиках. Для них тоже абсолютно небезопасно открывать движение по Крымскому мосту.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Ее обещали восстановить к сентябрю. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как движение по Крымскому мосту было восстановлено.

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