Умер заслуженный художник России Сергей Воржев

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Полина Долгова
Полина Долгова 39

Создатель «Марапацуцы» скончался на 74 году жизни.

Умер заслуженный художник России Сергей Воржев

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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В возрасте 73 лет умер заслуженный художник России из Краснодара Сергей Воржев, об этом написала в соцсетях вице-губернатор региона Анна Минькова.

Мужчина скончался на Кубани. Работы живописца дополняют собрания музеев Краснодарского края, а также имеются в частных коллекциях ценителей искусства со всего света.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова выразила соболезнования в связи со смертью Воржева. Она была не только знакома с художником, но и он был для нее хорошим другом и творческим наставником.

Она отмечает, что у него были десятки выставок — краевых, всероссийских, международных. Но практически все творчество автора было тесно связано с родным Краснодарским краем.

«Как говорил сам Сергей Дмитриевич: «Я физически не могу существовать вне Краснодара и вне Кубани», — написала она.

Сергей ВоржевСергей Воржев. Фото: Telegram / minkovaanna23

Также он был кавалером ордена Петра Великого I и работал не только над своими картинами, но и обучал молодых людей искусству. Минькова считает, что Воржев «вкладывал частичку души» в своих учеников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев.

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