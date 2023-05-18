Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 628

Артист долгие годы боролся с онкологией, но недуг оказался сильнее.

Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Фото: © РИА Новости / Анохин

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Скончался актер и режиссер Рустам Уразаев. О трагедии сообщил его коллега Рашид Маликов в социальных сетях. Информацию о смерти деятеля культуры 5-tv.ru подтвердили в Гильдии киноактеров.

Известно, что Уразаев умер 18 мая в больнице после продолжительной болезни. У актера и режиссера был рак третьей стадии. Он проходил лечение в одной из московских клиник.

Последними ему звонили журналисты одного из федеральных каналов, но им артист сказал, что не комментирует новости. Он добавил, что сильно боится, что из больницы уже не выйдет.

Уразаев начал свою актерскую карьеру в 1974 году. Он сыграю более 50 ролей в театре и кино. Уразаев снялся в таких картинах, как «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец», «След», «Меч», «Женские истории», «Пятая стража» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума.

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