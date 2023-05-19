Россия возобновит авиасообщение с Кубой
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Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля
Фото: www.globallookpress.com / Rolf Schulten
Подробности пока не сообщаются.
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
С 17 по 19 мая Чернышенко находится с рабочим визитом на Кубе. Он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, а также принял участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир».
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