Россия возобновит авиасообщение с Кубой

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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 17 по 19 мая Чернышенко находится с рабочим визитом на Кубе. Он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, а также принял участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир».