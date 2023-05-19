Россия возобновит авиасообщение с Кубой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

Россия возобновит авиасообщение с Кубой

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Schulten

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Подробности пока не сообщаются.

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

С 17 по 19 мая Чернышенко находится с рабочим визитом на Кубе. Он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии, а также принял участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир».

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