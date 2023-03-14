Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

Наличные местные банкоматы выдают в кубинских песо.

Ряд банков столицы Кубы Гаваны теперь принимают карты «Мир». Об этом сообщает ТАСС. Местные банкоматы выдают наличные в кубинских песо, при этом на табло появляется символика российской платежной системы. Без учета комиссии финансовой организации за снятие средств курс обмена рублей на песо составляет примерно 1 к 1,5.

О старте работы по упрощению использования пластиковых карт российских банков на территории Кубы стало известно прошлой весной. Министр Туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил о взаимодействии с РФ в данном вопросе и упомянул, в том числе, планы относительно платежной системы «Мир».

Гавана рассчитывает привлечь больше туристов из России, обеспечив им комфорт в области банковских операций. Кроме того, нововведение значительно облегчит операции с деньгами в контексте антироссийских санкций, которые ввели западные государства. Из-за них в прошлом году на убе побывали 54 тысячи россиян. Для сравнения — в 2021-м эта цифра составляла 146 тысяч.

Сегодня платежная система «Мир» активна в десяти странах мира, еще полтора десятка государств заявили о желании внедрить ее в ближайшем будущем. Первыми в 2018 году российские карты начали принимать финансовые корпорации Белоруссии и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США за последнюю неделю лопнули три крупных банка.