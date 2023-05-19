«Хочу поклониться в ноги»: Левкин рассказал об их с женой концертах для военных

Владимир Левкин рассказал, как вместе с женой выступил перед участниками спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экс-вокалист группы «На-На» признался, что для него эта поездка стала настоящим открытием.
Российский певец и бывший участник музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин в эфире одного из федеральных телеканалов рассказал о том, что ездил в зону специальной военной операции (СВО) для того, чтобы дать несколько концертов перед военнослужащими. Также вместе со своей супругой они посетили несколько областей — Калининградскую, Белгородскую и Курскую.
«Мы пели песни и разговаривали с ними. В госпиталях от нас требуется поддержка, надо дать им хорошее настроение. Музыка тоже лечит», — сообщил певец, вспоминая о посещении мобилизованных и раненных.
Артист сообщил, что больше всего во время поездки его поразило то, что в нашей стране множество солдат, оставшихся без ног или без рук, которые все равно хотят отправиться на передовую, чтобы хоть чем-то помочь. Левкин признался, что готов кланяться в ноги их родителям за то, что воспитали людей, готовых встать за свою страну грудью.
«Мы сейчас должны отдавать своей родине все», — добавил музыкант.
Владимир Левкин активно поддержал начало спецоперации. Вместе со своей супругой Марусей он неоднократно выступал перед военнослужащими РФ, благодарил наших солдат и поддерживал их.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Владимира Левкина тяжело борется с онкологией.
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