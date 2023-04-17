«Мужественный поступок»: Владимир Левкин рассказал о борьбе дочери с раком

Девушка активно делится в социальных сетях информацией о ходе болезни.

Дочь экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием. Такое заявление музыкант сделал в интервью You-Tube-каналу «PRОжизнь».

По его словам, о болезни 29-летней девушки по имени Виктория родные узнали совершенно случайно. Полгода назад она внезапно упала в обморок. В больнице обнаружили астроцитому (злокачественную опухоль мозга — Прим. ред.). Врачи удалили новообразование. Девушка не стала скрывать болезнь и сейчас активно рассказывает подписчикам, что с ней происходит.

«Среди подписчиков соцсетей дочери и те, кто сейчас через все это проходит, возможно, не знает, что делать. А Вика рассказывает весь маршрут подробно: какие анализы сдавать, к каким врачам идти, какие изменения после лечения будут», — отметил Левкин.

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Музыкант назвал поступок дочери «мужественным». Он добавил, что ни один человек не может победить страх перед болезнью. Однако с ним можно жить и мыслить позитивно.

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