Гномам здесь не место: чем украсить дачный участок к лету

Вместо этого лучше поставить скульптуру, которая придаст месту привлекательный вид.

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин порекомендовал россиянам этим летом не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой. Об этом пишет РИА Новости.

«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны», — говорит Чаплин.

По его словам, всеми любимые садовые гномы уже давно вышли из моды. Вместо них вполне можно поставить на участке скульптуру, которая будет смотреться гораздо органичнее.

Также депутат посоветовал не использовать дачникам разноцветную гальку, а вместо нее отдавать предпочтение натуральной цветовой гамме и материалам. Более того, из тренда вышла даже большие беседки для шашлыка и лобное место с костром.

Теперь российским дачникам точно придется начать благоустройство своих участков как можно быстрее. Ведь тренды могут сменяться со скоростью света.

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