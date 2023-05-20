Арзамасова поделилась забавным видео с сыном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Актриса показала, как развлекается с маленьким Львом в детском городке.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

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Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками забавным видео с маленьким сыном Львом. На опубликованных в соцсети кадрах актриса проводит время с малышом в развлекательном центре.

Звезда «Папиных дочек» на своем примере учила сына пробираться по замысловатым конструкциям в игровом городке. Мальчик с любопытством наблюдал, как мама с трудом протискивается по узким лазам, предназначенным для маленьких детей.

Арзамасова регулярно радует поклонников умилительными семейными видео с маленьким Львом в главной роли. Например, недавно актриса показала, как учит сына разбираться в различной технике. Она показывала мальчику карточки с машинами, а он должен был угадать, что на них изображено.

При этом знаменитость усложняла ребенку задачу, давая неправильные подсказки. Однако малыш не давал себя обмануть и соглашался с мамой, только когда она правильно называла машину.

Арзамасова стала мамой в 2021 году. Малыш появился на свет в браке актрисы с фигуристом, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом. Несмотря на плотный график, артистка старается уделять сыну все свободное время. Чтобы чаще видеться с ребенком, знаменитость иногда берет его с собой в театр. Кроме того, периодически звездная мама и сын приходят на ледовые шоу к главе семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замужняя Лиза Арзамасова опубликовала пикантные фотографии из спальни.

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