Замужняя Лиза Арзамасова опубликовала пикантные фотографии из спальни

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Алексей Панков
Алексей Панков 4 387

Российская актриса Арзамасова устроила дома фотосессию в стиле ню и опубликовала снимки

Замужняя Лиза Арзамасова опубликовала пикантные фотографии из спальни

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Поклонники звезды пришли в восторг от новой публикации.

Лиза Арзамасова устроила дома пикантную фотосессию. В одном из своих блогов девушка поделилась фотографией, где она сидит обнаженной перед зеркалом. Тело актрисы прикрыто лишь белым свитером. Фото знаменитости опубликовало издание 7Дней.ru. Снимок Лиза сопроводила подписью: «Нежного мая».

Пользователи в комментариях остались в восторге от снимка. За несколько часов они оставили множество восторженных комментариев. Подписчики отмечали сексуальность актрисы, при этом подчеркивая нежность образа.

В декабре 2020-го года актриса вышла замуж за Илью Авербуха. Сейчас пара воспитывает сына по имени Лев.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова показала в своих социальных сетях подросшего ребенка. На видео актриса с нежностью общается со своим сыном. Тот по просьбе мамы посылает в камеру воздушный поцелуй.

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