Фермы-обманщицы: как доверчивые россиянки попадают в сети мошенников с франшизами

Время интернет-марафонов, судя по всему, подошло к концу. На очереди схемы менее доходные, но не менее действенные. Какие деревья обещают взрастить на новых «полях чудес» — увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Мечта Елены разбогатеть на выращивании гороха, кресс-салата, руколы и семян чиа так и не сбылась. А ведь должна была буквально купаться в зелени.

«Мне понравилось, как он объясняет, что, к чему, зачем, как показывает… Как у него самого все растет… и мне понравилось, что мальчик молодой вообще, без каких-либо знаний бизнеса», — рассказывает Елена.

И если у молодого блогера получилось, то у Елены нет. Зато на балконе теперь полный набор предметов для домашнего садоводства.

«Женский больше, мне кажется, бизнес такой на красивых росточках-цветочках. Я думала сначала хоть что-то заработать…» — делится своими мечтами несостоявшийся агроном Елена.

Виктория захотела разбогатеть на салютах из бабочек. Такие очень любят заказывать молодожены. За франшизу — то есть за покупку отработанной успешной схемы бизнеса — девушка заплатила двести тысяч. За эти деньги получила инсектарий. По сути — ящик для хранения вещей, тонны макулатуры с инструкциями по разведению бабочек… В которых не было ни слова о главной особенности жизненного цикла бабочек.

«Тридцать-сорок процентов бабочек не вылупляется из куколок или погибают сразу», — рассказывает Виктория Кириллова.

Оборот рынка франшиз в России — в два с половиной триллиона рублей. Только за последний год рост на 20 процентов. Люди ищут куда вложить сбережения и находят.

Официально в стране чуть больше трех тысяч франшиз. По оценкам экспертов, на порядок больше тех, кто только так называется. Всех роднит одно — обещание быстро, под ключ организовать вам бизнес где угодно, хоть в квартире.

«Вот так выглядит машина для зарабатывания денег».

«Сейчас расскажу, как можно купить семян на пятьсот рублей, а продать на пятьдесят тысяч…»

«Это мы минимум посчитали — пусть чистыми останется двести тысяч…», — твердят в соцсетях.

Обещание гарантированных доходов десятки, а то и сотни процентов через неделю, максимум через месяц! И минимум документов, туманные договоры и никакой ответственности. Только риски и убытки. Для покупателей, разумеется.

Вот человек, который обещал Вике, что на бабочках она будет зарабатывать по полмиллиона в месяц. Спрашиваем: а как же то, что далеко не все бабочки выживают?

«Понятие умереть, да, бывает. Срок жизни разный», — спокойно комментирует Сергей, обещавший Виктории ежемесячные полумиллионные заработки на бабочках.

Еще одна отличительная особенность мошенника по франшизе — он ведет себя уверенно — сыпет расчетами, цифрами, хорошими презентациями. Ему не откажешь в креативе. Он чувствует спрос.

«И, главное, надо понимать, жулики — они не стоят на месте, они не продают что-то одно, они постоянно меняют структуру своей продажи — то они какой-то сад на подоконнике, то они грибы предлагают, то они ягодницы предлагают с клубникой с гигантскими урожаями. Что обществу хочется — то жулики ему и предложат», — комментирует Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов, основатель газеты «6 соток».

«И поэтому я понял, что нужно заниматься экологической продукцией», — говорит Иван Халилов, обещающий свои подписчикам создание своего эко-бизнеса с нуля.

Псевдоэко-бизнесмена Ивана Халилова десятки прогоревших россиян называют мошенником и аферистом. На своем сайте он обещает за 60 дней с нуля помочь создать эко-бизнес. Пчеловодству, овцеводству, мыловарению, травничеству он якобы обучался в десяти странах мира. Хорошо продуманная легенда про детство на селе, про тягу к земле…

«Видя, конечно, упадок. Тот упадок, который был на селе раньше — меня он очень удручал. И я всегда хотел это все как-то исправить», — рассказывает Иван Халилов.

Дмитрий вложил почти пять миллионов в строительство овчарни по разведению овец. Халилов обещал окупаемость и стабильный доход. Но в итоге просто исчез.

«Начал отшучиваться, смеяться, говорить, что он ничего не должен. По факту, естественно, никаких условий договора он не выполнил», — делится обманутый Халиловым Дмитрий Липийчук.

А Василию все тот же Халилов пообещал сыроварню. Но в итоге ни отечественного пармезана, ни чечила, ни сулугуни — ничего. Только сотни потерянных тысяч…

«Иван встречал нас как, он любит такие перфомансы, показать, что он такой эко-фермер, вон он такой с посохом, одет почти по-деревенски», — говорит Василий.

Также собрал деньги под красивые обещания и просто исчез с горизонта и заблокировал все телефоны и Владимир Александров. Знатный в интернете заводчик казахстанских… раков.

«Все верно, всю сумму в денежном объеме четыреста пятьдесят тысяч получил полностью», — комментирует, пересчитывая в ролике деньги, Владимир Александров.

Десятки людей хотят показать ему сейчас, где раки зимуют, но просто не знают где его найти.

«Я вкладывал несколько раз и в общей сумме получилось один миллион 600 тысяч. Он был очень убедителен, и я понимал, что он очень в этом деле компетентен», — делится пострадавший от рук Александрова Андрей Жиров.

Из всех рассказанных нами историй привлечь к ответственности можно будет Владимира Александрова. Во всех остальных случаях договоры составлены так, что комар носа не подточит, а на адвокатов придется потратить едва ли не больше средств, чем было вложено в мутный бизнес. И будет просто лень. Кстати, именно на это и рассчитывают многие мошенники.