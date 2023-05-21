Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Сердце литератора остановилось после долгой борьбы с онкологией.

Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

Фото: www.globallookpress.com / AndreasSuhr / face to face

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На 74-м году жизни умер британский писатель и критик Мартин Эмис. Его не стало после продолжительного лечения от рака пищевода. Печальное известие сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на его супругу Изабель Фонсеки.

«Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома во Флориде», — сказано в материале.

Эмис скончался от той же болезни, что и его близкий друг, литератор Кристофер Хитченс. Издательство, которое сотрудничало с Эмисом, выразило родным и близким соболезнования, подчеркнув, что он повлиял на «поколение стилистов прозы».

Эмис родился в 1949 году в Оксфорде. В детстве он любил только комиксы, но потом познакомился с творчеством Джейна Остина. Первую книгу он написал в 24 года. С тех пор на протяжении 40 лет занимал лидирующую позицию в издательском мире Британии. В 1974 году был удостоен Премии Сомерсета Моэма за роман «Записки о Рейчел».

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Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

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