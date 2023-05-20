Не стало звезды «Бегущего человека» Джима Брауна

Вдова актер рассказала, как он умер.

Актер и профессиональный спортсмен Джим Браун скончался в 87 лет. Он известен по ролям в фильмах: «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, «Марс атакует!» и «Каждое воскресенье». Об этом сообщило издание Variety. Причина смерти остается неизвестной.

Вдова Брауна рассказала о смерти актера в своем личном блоге.

«Мирно скончался прошлой ночью в нашем доме в Лос-Анджелесе», — рассказала супруга Джима Брауна.

В свое время актер был еще и профессиональным спортсменом. Он играл в американский футбол за команду «Кливленд Браунс» в НФЛ (Национальная футбольная лига).

Журнал Sporting News в 2002 году назвал Джима величайшим игроком в своем виде спорта. Актерскую карьеру Браун начал строить в 60-х и запомнился яркими образами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина смерти актера и режиссера Рустами Уразаева. Об этом рассказала его близкая подруга.