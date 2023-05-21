«Вся жизнь перед глазами пролетела»: что видит человек за минуту до смерти?

Ученые провели ряд экспериментов и узнали, что происходит с нашим мозгом в последние секунды.

Смерть — неизбежный финал любой жизни. Но что будет в сцене после титров? Ученые выяснили, что предсмертные видения — это не вымысел и они реально существуют. И ощущается все это в разы реалистичнее, чем настоящая жизнь. Об этом сообщило издание NEUROSCIENCE.

Ученые доказали, что после остановки сердца сознание не замирает, а даже наоборот. Происходит всплеск мозговой активности.

Действительно, есть нюанс в том, что все данные, которые получили ученые от тех, кто пережил клиническую смерть, субъективны. Но при этом подавляющая их часть всегда похожая.

Также исследователям удалось выяснить, что после окончания сердцебиения и вентиляции легких у людей, находящихся в коме, фиксируется огромный всплеск гамма-активности. Что конкретно ощущает человек, когда умирает, сказать сложно. Но вполне возможно, что это и есть та самая «пролетающая жизнь перед глазами».

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