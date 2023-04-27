Чертоги разума: как устроен мозг гениев и можно ли специально воспитать вундеркинда

Всех гениев объединяет исключительный интеллект и творческое мышление, что связано с особенностями строения их мозга.

Феномен гениальности до сих пор не имеет четкого определения. Чаще всего этим словом люди описывают личностей, выдающихся в какой-либо области и повлиявших своими идеями на представление о мире.

Так в чем же секрет гениев? Чем они отличаются от остальных людей? Что такое эйдетическая память? Есть ли способ вырастить вундеркинда? И как работает «дворец памяти»?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Кто такие гении и что их отличает от остальных

Понятие гениальности возникло еще во времена античности. Древнегреческий философ Сократ этим словом называл демона, или «внутренний голос». Позднее Платон утверждал, что гении — это посредники, благодаря которым боги общались с людьми во сне или наяву. Аристотель же развил эту мысль, впервые отметив, что «не было еще ни одного великого ума без примеси безумия».

Уже позднее в римской мифологии гениями называли духов-хранителей, покровительствующих людям, предметам и местам. В переводе с латыни genius означает «дух». Его изображали в виде юноши или бородатого мужчины. Символом гения считалась змея. Со временем значение этого термина не раз трансформировалось.

«Есть такая фраза: «Любая технология, доведенная до высокого уровня, неотличима от магии. Так, я легко запоминаю тысячу иностранных слов за день. Что значит «легко»? Мне потребуется часов 6-7, но это просто задача. Такая же, как сходить на работу. Гениальность это или нет? Если учесть, что у меня всегда были трудности с изучением языков. Просто в какой-то момент я пришел к мнемотехникам, которые позволяют лучше запоминать», — пояснил специалист по развитию мозга.

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Так, немецкий философ эпохи Просвещения Иммануил Кант считал, что «гений — это талант изобретения того, чему нельзя научить или научиться». Таким образом, гениальность предусматривает оригинальность и творческое мышление, а также неспособность человека объяснить свое произведение. По-видимому, это одна из причин, почему гении зачастую остаются непонятыми современниками. Отсюда и клеймо бунтарей.

Ведь неслучайно в разные исторические эпохи гениями называли тех, кто не укладывался в принятые обществом правила и традиции. Например, в Англии XVI века гением признавали драматурга Уильяма Шекспира, в Священной Римской империи XVIII века — композитора Вольфганга Амадея Моцарта, в Российской империи — ученого Михаила Ломоносова, в Германии XX века — основателя теории относительности Альберта Эйнштейна.

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Первым, кто приходит на ум чаще всего, когда говорят о гениальности, это итальянский изобретатель и художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. И действительно ему удалось намного опередить свое время. Круг его деятельности не ограничивался какой-либо областью. Ученого интересовало все: от жизни насекомых до секрета изготовления красочных пигментов для создания картин.

Находясь под покровительством клана Медичи, он придумал мощные военные машины, а также летательный аппарат — орнитоптер, парашют, водолазный скафандр и даже первый в мире танк. Правда, многие из них так и остались на бумаге. Эти изобретения были созданы намного позже, несмотря на то, что расчеты и чертежи да Винчи были невероятно точны.

«У гениев одинаково активно и левое, и правое полушария мозга. Так что это личности не узко специализированные, а широко направленные в плане круга деятельности. Леонардо да Винчи был не только художником, но и изобретателем, [анатомом, естествоиспытателем, музыкантом] и так далее», — привел пример мнемонист Ягодкин.

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«Рене Декарт признан математиками как создатель прямоугольной системы координат, а философами — как [основоположник рационализма] и автор фразы „Я мыслю, следовательно, я существую“. Гений — это гуманитарий и технарь в одном лице», — подчеркнул эксперт.

Мозг до сих пор остается самым неизученным и потому загадочным органом, что несколько затрудняет попытки ученых разработать единые критерии гениальности. Тем не менее, измерить интеллект человека пытались не раз. Так, в 1912 году Вильгельм Штерн решил ввести систему для оценки интеллекта, известную как IQ-тест.

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Принято считать, что показатели среднего человека варьируются от 85 до 119 баллов, а вот результат выше 160 баллов встречается у людей гениальных. Причем самый высокий IQ, согласно Книге рекордов Гиннеса, в настоящий момент зафиксирован у американской писательницы Мэрилин вос Савант — 228 баллов. Это больше, чем у Альберта Эйнштейна (162 баллов) или Стивена Хокинга (160 баллов). Несмотря на популярность во всем мире, IQ-тест также нельзя назвать надежным мерилом умственных способностей.

С физиологической точки зрения мозг гения почти не отличается от мозга среднего человека. Раньше считалось, будто большой мозг присущ интеллектуалам, а маленький — дегенератам, склонным к преступному поведению. Однако более поздние исследования показали, что интеллект зависит от самой структуры мозга, а точнее — молекулярной активности в синапсах, являющихся коммуникационными соединениями между нейронами. Количество извилин важнее, чем вес и объем мозга.

Еще один любопытный факт — у гениев в таламусе мало дофаминовых рецепторов. Дофамин (гормон радости) способен подавлять нейронные сигналы, заставляя игнорировать информацию, которую мозг считает бесполезной. Таким образом, его нехватка позволяет гениям искать необычные решения проблемы.

Можно ли вырастить вундеркинда

О том, является ли гениальность — особенностью врожденной или приобретенной в результате мнемонических техник, единого мнения не существует. Пока ученые не нашли доказательств того, что у интеллектуалов непременно рождаются одаренные дети, а значит роль генетики не стоит переоценивать. Парадоксально, но многие личности, которые признаны гениями, напротив, обладали задержками в развитии. Так, когда Альберт Эйнштейн был ребенком, никто из учителей не мог подумать, что он внесет значительный вклад в науку из-за дефекта речи.

«По поводу гениальности и одаренности. Чем больше я занимаюсь исследованием мозга, тем больше я встречаю людей с выдающимися способностями и тем меньше верю в чудо и гениальность, потому что я понимаю, как устроено то, чего они добились», — объяснил специалист по нейрофитнесу.

Так, массу споров в 2018 году вызвал случай Алисы Тепляковой. В восемь лет девочка успешно сдала ЕГЭ, а в следующем году — поступила на факультет психологии в МГУ им. Ломоносова. Правда, девочка не смогла посещать лекции и, как следствие, завалила сессию. В настоящий момент она одновременно получает два высших образования: в Финансовом университете по направлению «Прикладная информатика» и МПГУ на факультете психологии. Несмотря на знание материала, многие до сих пор сомневаются, что перед ними новый вундеркинд.

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«У Алисы есть младшие братья и сестры, которые демонстрируют похожие способности и результаты. Это говорит о том, что она не какая-то особенная, это система. Школьная программа на то и средняя, что любой ребенок может ее освоить. И чтобы научиться, например, запоминать по сто иностранных слов в час, достаточно нескольких недель, максимум — месяцев», — уверен Ягодкин.

И действительно в 2022 году восьмилетнему Хеймдаллю Теплякову, младшему брату Алисы, также удалось успешно закончить школу. Их отец Евгений не видит в этом ничего удивительного. Сам он не раз подчеркивал, что дело не в гениальности, а методиках обучения.

«В школе нет настолько сложного материала, чтобы его не смог осилить девятилетний ребенок. В моей практике колоссальное количество детей заканчивает в школу с двенадцати лет, потому что они, например, готовятся к Олимпиаде. В таком случае цель окончить за год школу понятна, но я никого не призываю, потому что у ребенка еще не все области мозга достаточно развиты», — аргументировал специалист по нейрофитнесу.

Исследования показали, что нейропластичность мозга в детском возрасте и правда высока, поэтому обучение идет легче и быстрее, чем у взрослых. Тем не менее, это не означает, что ребенка следует нагружать знаниями и изучением нескольких иностранных языков. В противном случае дословно воспроизвести информацию ребенок сможет, а творчески пересказать и сделать собственное умозаключение — с трудом. Важно, чтобы все происходило поэтапно и без психологического давления.

«Запомнить информацию дети могут легко, а в остальном — туго. Поэтому Алиса с трудом может переваривать информацию в вузе», — пояснил Ягодкин.

Что такое эйдетическая память и как она работает

Согласно модели американских профессоров когнитивных наук Ричарда Аткинсона и Ричарда Шиффрина, существует три вида памяти: сенсорная (информация забывается почти сразу), кратковременная (информация хранится недолго) и долговременная (данные хранятся продолжительный период). При этом скорость запоминания информации и срок ее хранения зависит во многом от того, какие именно каналы восприятия и соответственно участки мозга активизируются в процессе обучения.

Так, визуалы лучше запоминают изображения, аудиалы — звуки, кинестетики — вкусы и сенсорные ощущения, ольфакторики — ароматы и запахи. Среди них особняком стоят эйдетики — люди с эйдетической памятью. К ним, например, относятся сербский физик Никола Тесла и русский композитор Сергей Рахманинов. В поп-культуре этим видом феноменальной памяти авторы сериала «Теория большого взрыва» наделили персонажа, физика-теоретика Шелдона Купера.

Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Эйдетическая память характеризуется врожденной способностью воспроизводить события с фотографической точностью. Тем не менее, некоторые ученые различают фотографическую (Highly Superior Autobiographical Memory) и эйдетическую память (Eidetic Memory). Так, эйдетики способны до мельчайших деталей воспроизводить в памяти информацию, но лишь на короткий срок, а люди с фотографической памятью помнят все в течение многих лет.

«Память — субстанция тренируемая. Единицы людей получили от рождения уникальные способности. Например, был такой товарищ Соломон Шерешевский [советский журналист и мнемонист — Прим. ред.], который через 20 лет воспроизвел таблицу символов, которые даже не понимал, а просто увидел однажды. У него очень сильное образное мышление. Его феномен подробно описал психолог Лурия», — считает мнемонист Ягодкин.

Как показало исследование на МРТ, у эйдетиков активизируется задняя теменная кора (PPC — posterior parietal cortex). Этот отдел мозга отвечает за обработку зрительных стимулов и удержание изображений в течение нескольких секунд.

Что же касается индивидов с фотографической памятью, то серьезных научных исследований еще не проводилось. В связи с этим американский ученый-когнитивист Марвин Мински в своем труде «Сообщество Разума» назвал ее «необоснованным мифом». Его скептицизм разделяли и другие специалисты. Они объясняли экстраординарные успехи использованием мнемонических техник.

Так, голландский гроссмейстер и психолог Адриан Дингеман де Гроот, прославившийся экспериментами в 1940-1960-е годы, выявил четыре стадии мышления шахматистов (Ориентировка, обследование, исследование и доказательство). Он показал, что участники с фотографической памятью переставали демонстрировать исключительные способности, если привычные фигуры были заменены на другие, более абстрактные на вид — шахматисты попросту забывали свои ходы. Это, по мнению де Гроота, подтверждает, что их память была скорее зрительной, чем фотографической.

В Советской России подобным феноменом заинтересовались нейропсихолог Александр Лурия, психолог Лев Выготский и физиолог Леон Орбели. Объектом их исследования стал журналист Соломон Шерешевский, обладавший синестезией. Так, люди-синестеты способны слышать запахи и цвета или ощущать цвет на вкус. Несмотря на то, что точку в вопросе его гениальности поставить не удалось, ученые склонялись к тому, что Шерешевский все-таки использовал мнемотехники.

Кадр из фильма «Человек дождя», режиссер Барри Левинсон, 1988 г.

«Бывают люди, которые действительно обладают фотографической памятью, то есть легко запоминают информацию и воспроизводят ее до мельчайших подробностей. Тот же ранее упомянутый мной Шерешевский обладал такой феноменальной памятью. Лично я такими врожденными способностями не обладаю, но это навык тренируемый», — уверен специалист по нейрофитнесу.

Тем не менее, причиной феноменальной памяти может стать врожденная патология. В 1887 году британский ученый Джон Лэнгдон Даун, именем которого назван известный синдром, в своих трудах описал такое явление как савантизм, при котором у человека с отклонениями в развитии появляется «остров гениальности» в какой-либо области.

К таким савантам, например, относится американец Ким Пик, ставший прототипом героя Дастина Хоффмана в фильме «Человек дождя» (1988). У него из-за черепно-мозговой грыжи был поврежден мозжечок, а также отсутствовало мозолистое тело, соединяющее правое и левое полушария мозга. По этой причине, как считают ученые, нейроны в его мозгу создали новые соединения, многократно увеличившие объем памяти. Например, Пик мог читать две страницы одновременно — в результате к концу жизни он знал наизусть около 12 тысяч книг.

Что такое дворец памяти, или как развить в себе гениальность

Еще с давних времен человек мечтал улучшить свои природные возможности. В античных мифах и легендах людей с выдающимися способностями считали героями-полубогами. Сегодня же наука и технологии дошли до такого уровня, что многие чудеса стали реальностью, почти приблизив людей к супергероям. Одним из них стал эффективный метод обучения, который называется мнемотехника.

Дворец памяти

Впервые метод локусов, также известный как дворец памяти или чертоги разума, появился еще в древнеримских трактатах, а точнее в «Риторике для Геренния». Его суть заключается в построении пространственной ассоциации. Сегодня благодаря британскому сериалу «Шерлок Холмс» эта техника стала очень популярной.

«В новом сериале о Шерлоке Холмсе герой Камбербэтча действительно путешествует по чертогам разума, доставая оттуда нужную информацию. Для этого мы визуально создаем какую-то комнату, в которой мы расставляем определенные предметы. Эти вещи должны наталкивать нас на ту или иную мысль», — пояснил Ягодкин.

Кадр из сериала «Шерлок», 2010–2017 г.

Построить дворец памяти не так сложно, а пользы от него много, особенно если нужно запомнить большие объемы текста с датами или историческими событиями.

«Этот метод можно использовать, когда вы идете в магазин. Достаточно представить свой холодильник и тогда уже становится легче вспомнить, где что лежит и что нужно купить. Другой случай: вы выступаете перед аудиторией. Представляете свою комнату и расставляете какие-то важные предметы, которые имеют отношение к тем пунктам в речи, которую вы собираетесь произнести. Как вариант, их можно связать в цепочку или расставить по часовой стрелке», — привел пример мнемонист.

Придумывание акронимов, аббревиатур и палиндромов

Другой популярный способ запомнить информацию — придумать рифму, аббревиатуру, акроним или палиндром. Примером может служить детская считалочка, которая помогает запоминать последовательность цветов радуги.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан (Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).

В Великобритании также существует акроним к слову «радуга», который дети учат со школы.

Richard of York gave battle in vain (Red, Orange, yellow, green, blue, indigo, violet).

Письмо неведущей рукой

Чтобы активизировать нейроны в головном мозге, полезно писать неведущей рукой: левше — правой, а правше — левой, соответственно. Когда этот навык отточен до совершенства, можно попробовать писать зеркально, как Леонардо да Винчи.

«По поводу зеркального письма, письма двумя руками, письма левой рукой, если ведущая правая и наоборот — это очень полезно. Это прекрасное упражнение для синхронизации полушарий нашего мозга. Ведь именно так работает мозг гениев», — считает Ягодкин.

Сторителлинг

Чтобы запомнить длинную последовательность слов, действий или цифр, достаточно придумать с ними захватывающую историю. Чем абсурднее, тем лучше, поскольку легче всего запоминается эмоционально окрашенная информация. Этот метод удобен при походе в супермаркет.

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Так, стиральный порошок мог похитить проголодавшийся Мойдодыр. За ним вдогонку отправились ковбои с бритвой в руках. По пути они остановились в баре «Пироги от Клавдии», где заказали рюмочку молока.

Ассоциации

Для развития образного мышления подходит метод ассоциаций, который заключается в поиске связи между несовместимыми на первый взгляд предметами на основе какого-то объединяющего признака. Например, черепахи и огурца по одинаковому цвету или кофе и дождя, находящихся в жидком состоянии.

Метод Айвазовского

Для развития фотографической памяти можно использовать метод Айвазовского, носящего имя известного мариниста. Его суть заключается в том, чтобы в мельчайших деталях запомнить детали изображения или образ человека. Достаточно внимательно в течение пяти минут вглядываться в предмет, а затем попытаться воспроизвести его в подробностях на бумаге. Для лучшего эффекта важно постепенно сокращать время осмотра.

Итак, мнемонических техник довольно много. Так или иначе, каждая из них тренирует какую-то область мозга, укрепляя нейронные связи. Благодаря этим методам можно тренировать память и внимание, чтобы улучшить свои врожденные способности.