Неадекватный внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Нездоровый внук напал на свою бабушку используя подручные предметы, как оружие

Неадекватный внук забил бабушку гантелями и ножом в Воронеже

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мужчина напал на пожилую женщину используя бытовые предметы как холодное оружие. В чем провинилась пенсионерка?

Ссора между бабушкой и ее 36-летним внуком закончилась фатально. Пенсионерку убили с особой жестокостью.

Во время ссоры мужчина взял в руки нож и гантели. Затем он стал поочередно наносить удары по бабушке. В сумме внук нанес почти 100 ударов гантелями и ножом по пожилой женщине. Пенсионерка умерла на месте от полученных увечий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Мужчину задержали и в ходе расследования правоохранители выяснили, что тот страдает хроническим психическим расстройством. Следствие настаивает на том, чтобы мужчину положили в психиатрический стационар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина избил свою сожительницу в троллейбусе. А потом настиг свою жертву в больнице и пырнул ее ножом. Между мужчиной и женщиной разгорелся скандал в пассажирском транспорте, мужчина набросился с кулаками на противницу по спору.

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