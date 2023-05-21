Город Токмак обесточен из-за обстрела ВСУ

После украинской атаки две подстанции вышли из строя.
Фото: Скиртач Иван / ТАСС
Украинские террористы обстреляли город Токмак в Запорожской области. Теперь в городе нет электричества. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.
После обстрела две электрические подстанции не работают.
«Киевский режим обстрелял Токмак. В результате из строя выведены две подстанции. В городе нет света», — сообщили в экстренных службах.
Дополнительной информации пока не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные силы России поразили три бригады и один полк ВСУ.
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