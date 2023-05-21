ВС РФ поразили три бригады и один полк ВСУ

ВС РФ подавили украинскую ствольную артиллерию и минометы противника.
Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY_MAISHEV
Российские военные раскрыли перемещение двух бригад и одного полка ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. Противнику нанесли огневое поражение.
«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки „Центр“ вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», — цитирует Савчука РИА Новости.
Он уточнил, что работа артиллерия группировки „Центр“ привела к значительным потерям в личном составе и технике противника.
На краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» уничтожил позиции ВСУ. Также ВС РФ подавили ствольную артиллерию и минометы противника.
Кроме того, российская авиация разгромила склады боеприпасов, опорные пункты и места временного расположения ВСУ. Операции были выполнены вблизи населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал видео, как российские бойцы освободили Артемовск.
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