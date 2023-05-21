«Знаем их статус»: Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 112 0

Президент США Джо Байден не уверен в успехе контрнаступления ВСУ

«Знаем их статус»: Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В минувшую субботу, 20 мая, украинская армия закончила подготовку, однако американцы в успехе наступательных действий ВСУ не уверены.

Президент США Джо Байден не верит в успех возможного контрнаступления украинской армии. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, комментируя перспективы обещанного ВСУ (Вооруженные силы Украины) наступления.

«Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько обучено украинских бригад, знаем их статус. У нас есть ожидания, чего они, вероятно, смогут добиться», — подчеркнул Байден.

При этом президент США отметил, что любой конфликт непредсказуем, поэтому нельзя заранее предугадать исход, а тем более говорить что-то о потенциальных успехах украинской армии.

На саммите G7 Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, которому пообещал новый пакет военной помощи. США активно снабжает Украину оружием с начала мая, чтобы оперативно начать контрнаступление. Однако конечная дата в итоге была перенесена на неопределенный срок.

Согласно одним из данных, контрнаступление ВСУ было перенесено из-за коварного плана российской армии. Пока украинские боевики ждали команды наступать и тянули оружие ближе к фронту, армия России уничтожала склады с боеприпасами и любую вражескую технику еще до ее подхода к зоне боевых действий.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя санкции и поставляя Украине различное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия выступила против заморозки конфликта на Украине.

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