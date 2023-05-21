Пока Вашингтон готовится к приостановке противостояния, Берлин активно пытается навязать свой мирный план. Что нужно Шольцу?

Мирные переговоры не должны заморозить конфликт на Украине. Так считает канцлер ФРГ Олаф Шольц, который накануне выступил за то, чтобы Россия полностью вывела свои войска с территории украинского государства. Об этом пишет портал ABC Nyheter.

«Если есть предложения о мирных переговорах, цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска», — заявил Шольц.

Кроме того, канцлер ФРГ предупредил Россию, что рассчитывать на победу она не может. Ранее Шольц говорил, что мир на Украине не будет достигнут на условиях РФ. К ним относится, в первую очередь, вхождение в состав России новых регионов. Украинский лидер Владимир Зеленский с этим не согласен, поэтому готов идти на переговоры только на условиях Киева.

Шольц подчеркнул, что это два основных требования для обеспечения мира — условия Зеленского и вывод российских войск с территории страны. При этом Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется, отмечалось в обращении.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины). Президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи и объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля 2022-го. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Западные страны назвали действия РФ «агрессией» и объявили стране экономическую войну, начав активно поставлять оружие на Украину.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России.