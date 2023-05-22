Скрыл местонахождение: после новостей о ранении главком ВСУ появился на публике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 858 0

Главком ВСУ Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном

Скрыл местонахождение: после новостей о ранении главком ВСУ появился на публике

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Валерий Залужный выглядел уставшим и заметно исхудавшим.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный после новостей о тяжелом ранении во время ракетного удара по штабу появился «на публике». Он по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки в Одесской юридической академии. Соответсвующий видеоролик опубликован на YouTube-канале вуза.

На видеозаписи был размыт фон, из чего присутствующие так и не поняли, где Залужный был в тот момент. Но предположили, что подобная схема была придумана для сокрытия информации о нахождении его в госпитале. При этом ни одного вопроса ему не задали, он не участвовал в диалоге, выглядел уставшим и заметно исхудавшим.

Предположительно, Залужный получил ранение в результате удара российскими ракетами по одному из объектов в Днепропетровской области. Известно, в тот момент там находилось еще несколько человек из руководящего состава украинских вооруженных формирований. А до новостей о ранении выдвигалась версия, что главком ВСУ решил устроить себе отдых. Появилась она после разлетевшихся по СМИ фотографий. Но вскоре выяснилось, они оказались архивными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ не начинают наступление.

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