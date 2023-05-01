«Упреждающие удары»: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не начинают наступление

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 434

Военный эксперт Кнутов: ВС РФ срывают контрнаступление Украины с помощью упреждающих ударов

«Упреждающие удары»: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не начинают наступление

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Российская армия работает на опережение — даже не дает противнику шансов собраться с силами для активной атаки.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы РФ отрабатывают по боевикам киевского режима и их объектам упреждающими ударами. По его словам, Россия задействовала армейскую авиацию, артиллерию и планирующие авиабомбы, чтобы сорвать анонсируемое контрнаступление ВСУ.

Кнутов отметил, что российская сторона обладает достаточными ресурсами, чтобы встретить наступление украинских нацистов достойно. Однако уже сейчас армия РФ начала атаковать позиций противника, чтобы не дать ему сконцентрироваться и сосредоточить необходимые для прорыва ресурсы.

«Таким образом, эти упреждающие удары нужны для того, чтобы оттянуть начало наступления и, может быть, даже сорвать его», — прокомментировал военный эксперт в беседе с изданием URA.RU.

Украинские власти усиленно анонсировали контрнаступление ВСУ с попыткой захвата Крыма на начало весны. Затем даты начали смещаться. Тем не менее, Киев продолжает использовать размытые формулировки о начале активных штурмовых действий ВСУ, но к действительному наступлению не приступает.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Днепропетровске на Украине подтвердили поражение промышленного объекта.

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