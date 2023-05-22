Беспорядочный огонь: шесть человек погибли при перестрелке в Эквадоре

Подозрение пало на членов местной криминальной группировки.

Шесть человек погибли и еще несколько пострадали в результате перестрелки в Эквадоре.

Вооруженные люди ворвались в кафе и открыли беспорядочный огонь по посетителям. Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции.

Сейчас власти ищут преступников. По предварительным данным, стрельбу устроили представители местной криминальной группировки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на мосту, который ведет из Мексики в США, случилась перестрелка. По предварительным данным, погибли несколько человек.