В ЕС продолжаются дискуссии по одиннадцатому пакету санкций против РФ: чего ждать?

Страны Запада намерены лишить Россию права обходить ограничения. Политологи считают, что это невозможно.

В Евросоюзе продолжаются дискуссии по одиннадцатому пакету санкций против России. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время рабочей встречи в Брюсселе. По ее словам, все страны солидарны в своем решении — лишить Россию возможности обходить ограничения, передает ТАСС.

«Если отдельные фирмы экспортируют продукцию, годную для ведения войны, то это должно иметь последствия, но это необходимо очень ясно и точно сформулировать с юридической точки зрения», — отметила Бербок.

Некоторое время назад председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в грядущий пакет санкций войдут более 90 компаний по всему миру. По мнению европейских политиков, они помогали Москве обходить ограничения. Сейчас санкционный список насчитывает около 1600 компаний и физлиц, что является крупнейшим показателем в истории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская Guardian признала новые санкции G7 против России провалом Запада.