В Великобритании признали новые санкции G7 против России провалом Запада

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Guardian: ужесточение санкций против России со стороны G7 доказывает провал Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /G7 Hiroshima; 5-tv.ru

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В очередной пакет антироссийских ограничений войдет почти сотня компаний со всего мира, включая китайские.

Новые ограничительные меры «Большой семерки» (G7) против России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Москвой. Об этом пишет британская Guardian.

Известно, что в 11-й пакет санкций войдет почти сотня компаний со всего мира, в том числе из Китая. Новые ограничения сегодня должны обсудить министры иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

В МИД России отметили, что от экономических барьеров запада страдают самые нуждающиеся страны. И антироссийские санкции уже стали причиной продовольственного и энергетического кризиса в мире.

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