Врачебное варварство: кого из звезд Голливуда навсегда испортила «пластика»

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Рита Миронова
Рита Миронова 39 0

Кого из звезд Голливуда испортила пластическая хирургия

Врачебное варварство: кого из звезд Голливуда навсегда испортила «пластика»

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

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Удержать за собой звание секс-символа не так просто — ради этого знаменитости готовы неоднократно ложиться под нож. Но не всем многочисленные операции идут на пользу.

Многие голливудские знаменитости в поисках красоты и для продления молодости обращаются к пластическим хирургам, однако иногда это превращает их в непохожих на себя «кукол». Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Донателла Версаче

Известная на весь мир модельер начала «переделывать» свое лицо в 2003 году. Поначалу она только изменила форму носа и подкачала губы.

Затем хирург подключился и к телу знаменитости. Помимо подтяжки лица, итальянка увеличила грудь и избавилась от лишнего жира на талии.

Но эта пластика была удачной — настоящие деформации произошли с Донателлой позже. Ее губы потеряли форму, кожа на лице обвисла — все последующие операции звезды были неудачными.

Донателла Версаче. Донателла Версаче

Памела Андерсон

В молодости актриса была натуральной красавицей, а с возрастом, как и многие, стала чаще появляться в клинике пластической хирургии. В 2016 году резкие изменения в ее внешности поразили публику: глаза Памелы стали меньше, кожа неестественно побелела, а щеки и мышцы лица стали неподвижными.

Памела Андерсон. Памела Андерсон

Кортни Лав

Сначала звезда остановилась на одной ринопластике, сделанной в возрасте 20 лет. Позже она увеличила губы и грудь, но результатом осталась недовольна, поэтому пошла на повторную операцию. В итоге сейчас от рок-певицы не осталось почти ничего натурального: нос стал кривым, губы потеряли форму, а скулы будто вовсе живут своей жизнью.

Кортни Лав. Кортни Лав

Дженис Дикинсон

Известная на весь мир модель легла под нож хирурга в 30 лет. С тех пор встречи со специалистом стали для нее регулярными.

Увеличение губ, груди, подтяжка лица, шеи, бровей, ринопластика и липосакция — лишь неполный список процедур, через которые она прошла. Дженис не остановилась вовремя, и к 68 годам ее лицо стало выглядеть чересчур неестественно.

Дженис Дикинсон. Дженис Дикинсон

Джоселин Вильденштейн

Самая известная любительница пластической хирургии перенесла десятки операций, на которые потратила более четырех миллионов долларов. Инъекции в лицо, подтяжки и многое другое превратили некогда красавицу в настоящего монстра, от которого сбежал муж.

Лицо светской львицы спустя много лет выглядит пугающе: белая кожа, растянутые губы и узкие глаза. Вильденштейн стала настоящей антирекламой пластической хирургии.

Джоселин Вильденштейн. Джоселин Вильденштейн

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская модель Анастасия Костенко пытается оправдаться за неудачную пластику.

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