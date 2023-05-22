«Самая квалифицированная помощь»: может ли ИИ заменить врачей и лечить пациентов

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Полина Долгова
Полина Долгова 118 0

Эксперт Кловач: ИИ может заменить врачей и лечить пациентов

«Самая квалифицированная помощь»: может ли ИИ заменить врачей и лечить пациентов

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Нейросеть нужно не бояться, а уважать?

Многие люди относятся к искусственному интеллекту (ИИ) с опаской. Они считают, что он может заменить человека во всем. Однако эти предрассудки появляются только от незнания того, что на самом деле представляют собой современные нейросети. Сейчас ИИ правильнее называть математической моделью. Его задача не заменить людей, а облегчить принятие решений. Об этом Газета.ру рассказал основатель и генеральный директор группы компаний «Инжиниринг+», занимающейся разработками в сфере медицинского искусственного интеллекта Евгений Кловач.

Люди, которые имеют представление о том, как устроен ИИ и какие на него возлагаются надежды и задачи, относятся к его развитию с большим энтузиазмом. По словам эксперта, ни один человек не может держать в памяти и одной сотой тех данных, которыми оперируют нейросети.

Но важно понимать, что нейросеть — это только инструмент. Это система поддержки принятия врачебных решений. ИИ не ставит диагноз и не назначает схему правильного восстановления после болезни, но предлагает врачу максимально разные варианты, основываясь на доступных данных и путях решения проблем. Также ИИ может проверить все назначенные лекарства на совместимость. Зачастую врач не имеет подобной компетенции.

По его словам, несмотря на помощь ИИ, все окончательные решения остаются за человеком. Ведь задача искусственного интеллекта — снизить сложность труда, ускорить процесс работы и дать больше свободного времени персоне, освободив ее от лишней рутинной работы.

«Применяя ИИ в медицине, можно и нужно оказывать самую квалифицированную помощь из любой точки мира», — утверждает эксперт.

Он отмечает, что смартфоны и другие простые гаджеты могут превратить любое помещение в медицинский кабинет. Более того, массовое применение таких технологий позволяет перевести медицину из симптоматического лечения в профилактику.

Евгений Кловач заключает, что искусственный интеллект основывается на больших пластах данных, поэтому развитие болезни можно заметить даже на ранних этапах.

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