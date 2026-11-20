5-tv.ru: повседневные привычки вредят печени больше, чем алкоголь

Алкоголь считается одним из главных врагов печени, однако навредить этому органу могут и вполне повседневные привычки. Например, постоянное переедание, злоупотребление сладкими напитками и прием лекарств без соблюдения дозировки. При этом человек может годами не подозревать, что его печень постепенно повреждается.

Врачи предупреждают: особенно опасно сочетание нескольких факторов риска. Лишний вес, диабет и нарушения обмена веществ могут привести к накоплению жира в печени даже у людей, которые вообще не употребляют спиртное. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сладкие напитки и лишний вес: почему печень страдает без алкоголя

Одной из распространенных причин заболеваний печени стало накопление жира в ее клетках. Такое состояние раньше называли неалкогольной жировой болезнью печени. Сейчас врачи используют название «метаболически ассоциированная жировая болезнь печени».

Оно означает, что проблемы возникают из-за нарушений обмена веществ, а не обязательно из-за употребления спиртного. В группе риска находятся люди с лишним весом, особенно если жир накапливается в области живота. Вероятность заболевания также повышается при сахарном диабете второго типа, высоком давлении и нарушениях уровня холестерина.

Особое внимание врачи советуют обращать на питание. Регулярное употребление сладкой газировки, соков с добавленным сахаром и других калорийных напитков может способствовать набору веса и развитию жировой болезни печени.

Опасность заключается не в одном стакане газировки или съеденном десерте, а в привычках, которые сохраняются месяцами и годами.

При этом заболевание встречается не только у людей с ожирением. Иногда жир в печени накапливается и при относительно нормальной массе тела.

Таблетки из домашней аптечки могут привести к отказу печени

Еще одна угроза — бесконтрольный прием лекарств. Особую опасность представляет передозировка парацетамола, который входит в состав многих обезболивающих и противопростудных препаратов.

В рекомендованных дозах лекарство обычно безопасно, однако превышение допустимого количества может вызвать тяжелое поражение печени.

Иногда человек даже не осознает, что принимает слишком много действующего вещества. Например, он выпивает таблетку от головной боли, а затем использует порошок от простуды, не замечая, что оба средства содержат парацетамол.

В тяжелых случаях такая передозировка способна привести к острой печеночной недостаточности — состоянию, при котором орган перестает нормально выполнять свои функции. Поэтому врачи рекомендуют внимательно изучать состав препаратов и не превышать дозировки, указанные в инструкции.

БАДы и травяные сборы: почему «натуральное» не значит безопасное

Навредить печени могут не только обычные лекарства, но и некоторые биологически активные добавки. Многие считают, что средства с растительными компонентами безвредны, поскольку не содержат искусственных веществ. Однако это заблуждение.

В отдельных случаях добавки способны вызывать токсическое поражение печени. Риск зависит от состава, дозировки и особенностей организма. Особенно опасно принимать сразу несколько средств, не зная, как они взаимодействуют между собой.

При этом бесконтрольное употребление средств для «очищения печени» не помогает защититься от заболеваний и само по себе может быть небезопасным.

Гепатит способен годами разрушать печень незаметно

Серьезную угрозу представляют вирусные гепатиты B и C. Эти инфекции могут долгое время не вызывать заметных симптомов. Человек продолжает жить привычной жизнью, не подозревая, что в печени развивается воспаление.

Со временем поврежденные клетки могут замещаться рубцовой тканью. Если процесс продолжается, возрастает риск цирроза и рака печени.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году заболевания, связанные с хроническими гепатитами B и C, стали причиной примерно 1,3 миллиона смертей во всем мире.

При этом от гепатита B существует вакцина, а современные препараты позволяют вылечить большинство случаев гепатита C. Поэтому своевременное обследование особенно важно для людей, у которых есть риск заражения.

Как понять, что печень уже повреждена

Главная сложность заключается в том, что на ранних стадиях заболевания печени часто не дают о себе знать. Человек может хорошо себя чувствовать, работать, заниматься спортом и не замечать никаких изменений.

Иногда появляются усталость, слабость или неприятные ощущения в правой верхней части живота. Однако эти признаки встречаются и при других заболеваниях. Когда повреждение становится серьезным, могут возникнуть пожелтение кожи и глаз, отеки и другие выраженные симптомы.

Но ждать их появления не стоит. При наличии факторов риска врач может назначить анализы крови и ультразвуковое исследование печени. В отдельных случаях потребуются дополнительные обследования.

Особенно внимательно к здоровью следует относиться людям с диабетом второго типа, ожирением и уже выявленными нарушениями обмена веществ.

Что действительно помогает защитить печень

Для сохранения здоровья печени не нужны дорогостоящие программы очищения или специальные детокс-напитки. Гораздо важнее привычные действия: полноценное питание, регулярная физическая активность и контроль массы тела.

Специалисты также рекомендуют ограничивать сладкие напитки, соблюдать назначения врачей и не принимать лекарства или добавки бесконтрольно.

Отдельное значение имеют профилактика вирусных гепатитов и своевременное лечение хронических заболеваний.

При этом утверждать, что сахар, ожирение или таблетки всегда опаснее алкоголя, неправильно. Спиртное само по себе способно вызывать тяжелые поражения печени, а при наличии лишнего веса и нарушений обмена веществ риски могут усиливать друг друга.

Главный вывод медиков прост: печень может серьезно пострадать даже у человека, который никогда не пьет алкоголь. Поэтому заботиться о ней стоит не только отказом от спиртного, но и вниманием к ежедневным привычкам.

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