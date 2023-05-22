Химик рассказал, как получить вещество, один грамм которого дороже всей Земли

Человечество нашло способ невероятно обогатиться на межгалактических торгах, если бы такие проводились.

Человечество нашло способ создать вещество, один грамм которого стоит дороже всей планеты Земля — нихоний. Правда, его очень сложно получить и некому продать. Но достижение все равно очень занимательное, рассказал 5-tv.ru ученый, автор книг по химии и ведущий YouTube-канала Thoisoi Максим Биловицкий.

Нихоний занимает 113-ю позицию в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Это вещество не встречается на планете Земля. Получить его можно только с помощью ускорителя частиц.

Для этого сначала нужно взять обычный кальций. Он достаточно распространен и стоит недорого. Из него потребуется добыть кальций-48 — изотоп, который практически не встречается в природе. Получить его искусственным путем тоже довольно сложно.

«Нужны специальные магнитные сепараторы, способные атом за атомом отделять разные изотопы кальция друг от друга. Именно поэтому продают такой металл просто по космическим ценам. За один грамм карбоната кальция-48 просят целых 250 тысяч евро. После восстановления из него можно получить совсем крохотный кусочек металлического кальция-48 с ценой в 320 тысяч евро за грамм», — рассказал Максим Биловицкий.

Это еще не все. Далее этот дорогой изотоп нужно поместить в ускоритель частиц и разогнать его ионы до 10% скорости света — примерно 30 километров в секунду. Тогда при столкновении с фольгой из америция будет получен 115-й элемент таблицы Д. И. Менделеева — московий.

Дальше дело остается за малым — довериться судьбе. С вероятностью в 0,0000000000000000000000000001% (десять в минус 28-й степени) при альфа-распаде московия образуется нихоний. Точнее, небольшое количество атомов этого крайне радиоактивного вещества, распадающегося за микросекунды.

«Чтобы получить из кальция нихоний, нужно потратить на сам этот эксперимент в ускорителе очень много денег. Можно так же на ускорителе из свинца делать золото. Но оно будет стоить в миллион раз дороже обычного из-за необходимости оплачивать работу ускорителя, его обслуживание и так далее», — отметил химик в комментарии 5-tv.ru.

Несмотря ни на что, если удастся собрать один грамм нихония, он совершенно точно будет дороже планеты Земля со всеми ее природными богатствами. При этом достоверно определить цену указанного элемента невозможно. Потому что для этого его хотя бы один раз нужно кому-нибудь продать. А сделать это можно только на межгалактических торгах, о которых человечеству ничего неизвестно.

Но приблизительно Максим Биловицкий оценил стоимость одного грамма нихония в 157 секстиллионов долларов. У чисел этого порядка 21 ноль после единицы. К примеру, у миллиардов девять нулей, а у триллионов — 12.

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