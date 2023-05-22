Опять договорняк: экономист объяснил, почему МВФ не спасет США от дефолта

Предложение в очередной раз поднять потолок госдолга вызвало бурные споры среди республиканцев и демократов. Что ждет американцев, если политики не договорятся?

Международный валютный фонд (МВФ) не будет спасать США от широко обсуждаемого дефолта. Вашингтон и сам может справиться с этой проблемой привычным для себя способом. Об этом 5-tv.ru сообщил экономист, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.

«Зачем МВФ будет влиять? У него ресурсов не хватит помогать Соединенным Штатам. Это (фонд. — Прим. ред.) инструмент реализации американской политики в остальном мире. А в США этот вопрос может решать федеральная резервная система и министерство экономики, а еще конгресс с сенатом. Они проблему решают путем принятия административных решений — разрешают себе еще одалживать», — объяснил эксперт.

Александр Дудчак выразил уверенность в том, что никакого дефолта в США не случится. По его словам, власти страны просто в очередной раз увеличат предел госдолга. Республиканцы и демократы уже договариваются об этом.

«Республиканцы говорят, что нужно каждый раз договариваться о том, на сколько поднимать долги. А демократы предлагают перевести процесс в автоматический режим, чтобы потолок сам поднимался по мере необходимости — как только приближается угроза дефолта. В худшем случае посидят неделю или две бюджетники, а потом политики все равно договорятся между собой и поднимут потолок в очередной раз», — подытожил собеседник 5-tv.ru.

О риске дефолта в США предупреждал президент страны Джо Байден. В мае он не смог убедить конгресс в очередной раз поднять потолок госдолга, который уже превысил 31 триллион долларов. Получить налоги от американцев власти рассчитывают 15 июня. Но до этой даты США могут не дотянуть. Крайний срок для увеличения потолка госдолга — 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими могут быть последствия дефолта для США.