Умер звезда фильмов про Тора от Marvel Рэй Стивенсон

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 184 0

Трагедия произошла прямо на съемках. Актеру было всего 58 лет.

Умер звезда фильмов про Тора от Marvel Рэй Стивенсон

Фото: www.globallookpress.com / STAR-MEDIA via www.imago-images.

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый британский актер Рэй Стивенсон умер прямо во время съемок в Италии. Печальную новость сообщило издание la Repubblica.

По имеющимся данным, беды ничто не предвещало — просто мужчине вдруг внезапно стало плохо. Все происходило на острове Искья, где актера немедленно госпитализировали. К сожалению, даже экстренное вмешательство медиков не помогло спасти жизнь знаменитости. Ему было всего 58 лет.

Рэй Стивенсон — звезда фильмов про Тора вселенной Marvel. Он также известен работами в таких популярных картинах, как «Медичи», «Викинги», «Декстер» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитой российской актрисы Марии Стерниковой.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.94
0.03 86.50
0.22
Правильный план экономит много денег: Китайский совет дня на понедельник,...

Последние новости

22:26
Молодая жена и жизнь на два города: непростая судьба актера Федорцова из «Убойной силы»
22:04
«Спасибо, папа»: 15-летний сын Кучеренко трогательно попрощался с отцом
21:55
«Не имеете права»: Польских рассказала в грубой форме, что с ней случилось
21:42
Путин поручил правительству и ЦБ мониторить ситуацию на рынке ипотеки
21:32
Умер звезда фильмов про Тора от Marvel Рэй Стивенсон
21:21
«Так приятно!» — неугомонная Волочкова рассекретила нового ухажера

Сейчас читают

«Я всегда ее боялась»: жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023