Умер звезда фильмов про Тора от Marvel Рэй Стивенсон

Знаменитый британский актер Рэй Стивенсон умер прямо во время съемок в Италии. Печальную новость сообщило издание la Repubblica.

По имеющимся данным, беды ничто не предвещало — просто мужчине вдруг внезапно стало плохо. Все происходило на острове Искья, где актера немедленно госпитализировали. К сожалению, даже экстренное вмешательство медиков не помогло спасти жизнь знаменитости. Ему было всего 58 лет.

Рэй Стивенсон — звезда фильмов про Тора вселенной Marvel. Он также известен работами в таких популярных картинах, как «Медичи», «Викинги», «Декстер» и другим.

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