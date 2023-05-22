Путин поручил ограничить объем покупки валюты для сделок за рубежом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Путин поручил ввести лимит в миллиард долларов на покупку валюты для сделок за рубежом

Путин поручил ограничить объем покупки валюты для сделок за рубежом

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Речь идет о сделках, разрешенных правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Президент РФ Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в один миллиард долларов на покупку валюты для переводов за рубеж по одобряемым правительственной комиссией сделкам. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более одного миллиарда долларов США на покупку резидентами иностранной валюты <…> в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня 2023 года, ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В марте Центробанк продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие иностранной валюты. Кроме того, для банков на полгода продлили запрет на комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

В ЦБ пояснили, что все ограничения на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод из РФ средств нерезидентами из недружественных стран принимаются для стабилизации ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может возобновить закупку иностранной валюты. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, это позволит застраховать страну от санкций, стабилизировать экономику и приведет к более мягкой денежно-кредитной политике.

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