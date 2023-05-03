РФ возобновит покупку иностранной валюты: что это значит и как повлияет на рубль

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 881

Экономист Чирков: возобновление закупки иностранной валюты хорошо отразится на экономике РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Личный архив Максима Чирикова; AP; 5-tv.ru

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Россия уже в мае начнет закупку иностранной валюты. Что будет с курсом российского рубля?

Уже в мае Россия может возобновить закупку иностранной валюты. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, такой поворот будет абсолютно нормален для России и, более того, положительно повлияет на курс рубля.

«Закупка валюты для России — это нормально, это повысит запасы валютных резервов, поэтому для российской экономики это абсолютно нормально», — заявил экономист в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что закупка валюты подтверждает, что доходы России растут. Страна планирует закупить юань, а приобретение валюты дружественной страны — самое правильное, что можно сделать, чтобы застраховать страну от санкций и стабилизировать экономику, отметил Чирков.

«Все понимают, что нормальный режим работы российской экономики возобновляется на несколько новых условиях. Мы работаем по-новому, но эта работа абсолютно нормальна, и закупка юаня добавит ликвидности на рынке, потому что юань итак очень сильно теснит валюту недружественных стран на торгах, когда с рублем в паре торгуется», — объяснил эксперт.

Покупка иностранной валюты также приведет к более мягкой денежно-кредитной политики, а увеличение денег в экономике поможет избежать резкого укрепления рубля.

Мировые эксперты отмечают, что такой поворот подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и так называемого потолка цен на нефть. Чирков объяснил, как это происходит.

«Российские компании так сильно, как все думают, от потолка цен не пострадают, потому что у нас огромное количество больших экономик мира, дружественных экономик мира, которые будут покупать российскую нефть по рыночным ценам», — заявил экономист.

Ранее 5-tv.ru писал, когда россияне полностью откажутся от вкладов в долларах и евро. 

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