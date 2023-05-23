«Обыденная цель»: ВС РФ нашли эффективный метод борьбы с американскими HIMARS

Российские бойцы проделали скрупулезную работу, которая позволила обнаружить уязвимое место вражеской техники и «найти противоядие».

Российская армия уже научилась справляться с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, снаряды этой системы летят высоко, наводятся по GPS и их проблематично заметить. Сначала было непонятно, как противостоять подобной технике, однако эта проблема быстро решилась.

«Помог случай. Одна установка „Химер“ была захвачена как трофей. Кроме того, в руки наших военных попала неповрежденная ракета HIMARS, которая была доставлена в один из российских НИИ», — приводит слова обозревателя KP.RU.

Он отметил, что ВС РФ проделали скрупулезную проверку ракеты и пусковой установки. Это помогло обнаружить уязвимое место вражеской техники и «найти противоядие» к американской РСЗО.

«Теперь снаряды „Химер“ стали „обыденной целью“. Редкая сводка Минобороны РФ обходится без сообщений об очередном уничтожении HIMARS», — отметил Баранец.

Стоит отметить, что чуть меньше недели назад появилась информация о взломе системы HIMARS российскими военными. Наши бойцы успешно противостоят этому оружию и создают большие проблемы украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации.