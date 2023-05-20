Российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации

Минобороны РФ: средствами ПВО была перехвачена авиационная бомба США GBU-32
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны была перехвачена американская управляемая авиационная бомба GBU-32. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Средствами ПВО также были перехвачены двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — заявил Конашенков.
Также были поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы уничтожили разведгруппу ВСУ под Новоселовкой.
- 20 мая
- В Китае заявили о подготовке Запада к переговорам из-за утраты веры в успех ВСУ
- 20 мая
- Под Артемовском ликвидирован командир бригады ВСУ «Эдельвейс»
- 19 мая
- «Свяжемся»: Путин пообещал помочь бойцу из Донбасса Рафи Джабару, потерявшему ноги
- 19 мая
- «Падение ключевого звена»: битва за Артемовск схожа со Сталинградской
- 19 мая
- ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине
- 19 мая
- «Очень ужасное лето»: Киев жестоко поплатится за контрнаступление
- 19 мая
- «Заявления без фактов»: почему Patriot не способен сбить российский «Кинжал»
- 17 мая
- ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
- 17 мая
- В ЛНР сообщили о стягивании боевиков ВСУ вокруг Артемовска
- 16 мая
- Украинский генерал поставил Зеленского на место после его слов об армии РФ
Читайте также
51%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?