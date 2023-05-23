В США назвали катастрофическими последствия дефолта для американской армии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Государственные проблемы такого масштаба могут подорвать доверие населения и международных партнеров.

В США назвали катастрофическими последствия дефолта для американской армии

Фото: www.globallookpress.com / snapshot-photography/B.Shamlo vi

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Вероятный дефолт по федеральному долгу США может стать катастрофой для вооруженных сил страны. Такое мнение выразил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. По его словам, сейчас нельзя давать никаких прогнозов относительного будущего, потому что нет стабильности, сценарий дальнейших событий непредсказуем.

«Разумеется, это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране», — объяснил он на мероприятии Совета по международным отношениям.

Гилдей отметил, что дефолт способен разрушить доверие к Штатам со стороны их иностранных партнеров и самого американского народа. В связи с этим начальник штаба ВМС США указал на большую трагедию, которая может случиться в случае дефолта.

Стоит отметить, что в этот же день спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал бездействие нынешнего американского лидера Джо Байдена причиной для возникновения дефолта. По его словам, он рекомендовал президенту Штатов задуматься о государственном долге еще в начале 2023 года, однако реакции не последовало. Только в конце этой весны до Байдена дошло, что без обсуждения проблемы не обойтись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Международный валютный фонд не спасет США от дефолта.

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