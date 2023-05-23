В Москве после массового ДТП перевернулся трактор — видео
Авария с коммунальной техникой произошла на Волгоградском проспекте.
Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru
Массовая авария с участием трактора произошла на юго-востоке Москвы. На Волгоградском проспекте с коммунальной техникой столкнулись сразу три автомобиля.
От удара трактор перевернулся, а легковушки вылетели на обочину — одна из них еще и протаранила столб. Пострадавших — трое, им была оказана медицинская помощь. А причиной аварии могли стать мокрая дорога и несоблюдение скоростного режима.
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