В Москве после массового ДТП перевернулся трактор — видео

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Авария с коммунальной техникой произошла на Волгоградском проспекте.

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

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Массовая авария с участием трактора произошла на юго-востоке Москвы. На Волгоградском проспекте с коммунальной техникой столкнулись сразу три автомобиля.

От удара трактор перевернулся, а легковушки вылетели на обочину — одна из них еще и протаранила столб. Пострадавших — трое, им была оказана медицинская помощь. А причиной аварии могли стать мокрая дорога и несоблюдение скоростного режима.

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