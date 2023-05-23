Главы МИД Венгрии и ФРГ поругались в Брюсселе из-за Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

Politico: Бербок и Сийярто поругались в Брюсселе из-за блокировки помощи Украине

Главы МИД Венгрии и ФРГ поругались в Брюсселе из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Будапешт постоянно призывает остановить передачу оружия киевскому режиму.

Диалог министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто завершился спором по поводу банка ОТР и блокировки военной поддержки киевскому режиму. Об этом сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи глав МИД в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — говорится в статье.

По словам журналиста, Бербок недовольна отказом Венгрии одобрить решение о дополнительной помощи Украине от Евросоюза. В том числе немецкий министр иностранных дел высказалась о неких «неуточненных сообщениях» о венгерском банке ОТР. Дипломат упрекнула его в несоблюдении международного права, потому что Донецк и Луганск были охарактеризованы банком как территории России.

По мнению Баригацци, подобные перепалки четко демонстрируют накаляющееся недовольство других стран Евросоюза в отношении Венгрии. Это происходит из-за разногласий во мнениях насчет украинского кризиса.

К слову, Будапешт постоянно призывает остановить передачу оружия киевскому режиму. Венгрия всячески выступает за прекращение огня и настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной. По мнению Сийярто, регулярные поставки с оружием для Киева только усугубляют украинский кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия уличила Украину в посягательстве на суверенитет своей страны.

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