Венгрия уличила Украину в посягательстве на суверенитет своей страны

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Ранее в западной прессе прошла информация о том, что Киев строил планы по подрыву нефтепровода «Дружба».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Attila Volgyi; 5-tv.ru

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В Будапеште рассказали почему не хотят помогать Киеву. Главы венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Украину в покушении на суверенитет своей страны. В своем утверждении министр ссылается на The Washington Post. Издание сообщило, что Владимир Зеленский, якобы, хотел взорвать нефтепровод «Дружба».

«Такая угроза противоречит суверенитету Венгрии, поскольку безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета. Если кто-то призывает сделать энергоснабжение Венгрии невозможным, это практически наносит удар по суверенитету Венгрии», — сказал Сийярто.

Ранее Венгрия заблокировала выделение очередного транша помощи Киеву на закупку вооружения из Европейского фонда мира. Полмиллиарда евро Украина должна была получить на следующей неделе.

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