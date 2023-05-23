Брухунова сбежала с чемоданом на фоне слухов о болезни Петросяна

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 113 0

Татьяна Брухунова отправилась в пятидневный круиз с мамой

Брухунова сбежала с чемоданом на фоне слухов о болезни Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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В путешествие звезда отправилась не одна.

На фоне слухов об ухудшении состояния здоровья юмориста Евгения Петросяна его жена Татьяна Брухунова сбежала из дома с чемоданом.

Однако все оказалось не так страшно: знаменитость призналась в социальных сетях, что просто отправилась в речной круиз с мамой. По ее словам, она давно мечтала устроить такое путешествие, но не могла найти для этого времени.

Всего их приключения будут длиться пять дней. Подписчики Брухуновой уже задаются вопросом, на кого же она оставила своего мужа и ребенка. Например, за сыном, как правило, приглядывала ее мама, но теперь они обе отправились в круиз.

Татьяна Брухунова прибыла на вокзал с чемоданомТатьяна Брухунова прибыла на вокзал с чемоданом. Instagram* / bruhunova

Вероятнее всего, Петросян теперь остался и за маму, и за папу. Хотя только 22 мая он впервые вышел в свет после выписки из больницы. Еще в начале мая СМИ облетела новость: юморист попал в больницу. Писали, что ему стало плохо дома — у звезды закружилась голова. В последние годы у Петросяна участились проблемы с сердцем. Десять лет назад он перенес операцию по замене сердечного клапана. И после этого не раз оказывался в кардиологическом отделении.

Также 77-летнего артиста уже давно мучают атеросклероз и кисты в почках. Но на этот раз подписчиков смутил внешний вид юмориста: вместо привычного гладко выбритого лица он предстал с бородой, выглядя заметно уставшим.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему фанатов смутил внешний вид Петросяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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