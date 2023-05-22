Результат серьезной болезни: почему фанатов смутил внешний вид Евгения Петросяна

Недавно поклонники Евгения Петросяна серьезно испугались за своего любимого артиста. Почему юморист попал в больницу и поправился ли он, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Петросян впервые вышел в свет после выписки из больницы. Что с ним произошло? Правда ли, что он лежал в реанимации? Как сейчас чувствует себя юморист? Сложно ли ему справляться с ролью отца? И действительно ли трехлетний сын артиста уже пошел в школу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В начале мая СМИ облетела новость: Евгений Петросян попал в больницу. Писали, что ему стало плохо дома. У юмориста закружилась голова. Жена Татьяна Брухунова вызвала скорую.

«Еще не доехал до больницы, мне уже звонили отовсюду. Врачи сообщили вам, у вас же агентура», — уверен артист.

По сообщениям прессы, врачи диагностировали у Евгения Вагановича гипертоническую болезнь.

«Подразумевает под собой повышение давления выше 140 на 90 с поражением органов-мишеней, к которым относятся сердце, почки, сосуды, глаза, головной мозг. Может сопровождаться гипертоническими кризами. Эти кризы могут заканчиваться инфарктом или инсультом, вплоть до летальных исходов», — объяснил врач-кардиолог Денис Прокофьев.

В последние годы у Петросяна участились проблемы с сердцем. Десять лет назад он перенес операцию по замене сердечного клапана. И после этого не раз оказывался в кардиологическом отделении. Также 77-летнего артиста уже давно мучает атеросклероз и кисты в почках.

«Атеросклероз опасен тем, что со временем атеросклеротическая бляшка разрушается. От нее отрывается тромб, и происходит, к сожалению, сердечно-сосудистая катастрофа», — рассказал врач Прокофьев.

Очередная госпитализация всерьез напугала друзей и поклонников Евгения Вагановича. Некоторые издания сообщили, что проблемы возникли из-за зубного импланта. Якобы у Петросяна началось сильное кровотечение, после чего он оказался в реанимации. Сам юморист хранил молчание.

Наконец, он вышел на связь. Опубликовал у себя на странице пост, где заявил: опасность миновала.

«На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — заявил Петросян.

Но подписчиков смутил внешний вид юмориста. Артист, который всегда гладко выбрит, отрастил бороду и выглядел заметно уставшим. Зато позировал в ресторане. Молодая супруга Евгения Петросяна регулярно посещает самые дорогие заведения столицы. Видимо, она решила поправить здоровье мужа с помощью деликатесов.

На днях юморист впервые после выписки появился на публике. Он был в модном пиджаке песочного цвета. Его образ дополняла элегантная бабочка. Но главное — никакой бороды. Артист с удовольствием общался с гостями мероприятия и объяснил: легкая небритость была всего лишь экспериментом.

«Надо же иногда порезвиться», — сказал Петросян.

«Наполняться жизнью, втягивать все то, что есть лучшее от жизни, в каком бы возрасте ты ни был, — это здорово. Просто респект!» — выразил свое мнение телеведущий Алексей Куличков.

Евгений Ваганович заверил собравшихся, что прекрасно себя чувствует. И рассказал, что госпитализация была плановой. Ничего серьезного.

«Все в порядке, представьте себе», — уверяет артист.

Петросян пробыл в больнице несколько дней и после всех процедур вернулся домой к жене и сыну. Вагану этой весной исполнилось три года. Мальчик ведет активную светскую жизнь. Постоянно ходит на различные представления. Причем часто посещает спектакли для детей более старшего возраста.

«Нет, не рано. Он уже знает кое-что. Ходит в театр, ведет себя как театральный человек», — уточнил юморист.

Петросян-младший уже изучает несколько иностранных языков, в том числе армянский. Родители решили, что малыш должен знать свои корни, и отдали его в воскресную школу.

«Он начинает узнавать. Учит языки, конечно. Ему три года», — сказал Евгений Петросян.

Знаменитый папа старается проводить с сыном все свободное время. Признается, что Ваган помогает ему не стареть душой. И мечтает как можно дольше оставаться рядом и наблюдать за его взрослением.